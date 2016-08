Economie zaterdag, 27 augustus 2016

Economie: Verkopen is geen hoofddoel op HISWA Leeuwarden - Friese botenbouwers, -verkopers en -verhuurders staan vooral voor hun naamsbekendheid op de beurs HISWA te water in Amsterdam. Als er dan ook wat verkocht wordt, is dat mooi meegenomen. Dat zeggen verschillende Friese standhouders die op de beurs staan die dinsdag begint en tot en met zondag duurt. HISWA te water is de grootste botenshow te water in Noord-Europa: er zijn zo´n 300 nieuwe zeilboten, motorboten, sloepen en jachten te zien. Op de beurs staan 37 Friese ondernemers. ,,Wij komen daar niet per se om iets te verkopen. We staan daar echt voor de naamsbekendheid. Door het jaar heen horen we vaak van verschillende klanten dat ze ons op de HISWA of een andere beurs hebben gezien", aldus Jildou Huisman van KM Yachtbuilders in Makkum, een bedrijf dat al voor de vijftiende keer op de HISWA te water staat. ,,Maar wij verkopen ook een duur slag boten: daar moeten mensen soms wat langer over nadenken." Lees het hele artikel in de papieren krant van 27 augustus 2016

