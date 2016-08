Regio vrijdag, 26 augustus 2016

Bermen varen wel bij bezuinigingen

Leeuwarden - Steeds meer Friese gemeenten hanteren een nieuw maaibeleid in de openbare ruimte. Het gevolg is dat de bermen bloemrijker zijn dan voorheen en dat er meer planten- en kruidensoorten langs de wegen groeien.

Een voorbeeld is de gemeente Leeuwarden, waar de laatste jaren al verschillende maatregelen zijn getroffen om de biodiversiteit in de openbare ruimte te vergroten. Die maatregelen zijn samengevat in het nieuwe Groenbeleidsplan, dat afgelopen voorjaar werd vastgesteld. Kort gezegd komt het erop neer dat als bermen minder vaak gemaaid worden, bloeiende planten en kruiden de kans krijgen zich te ontwikkelen en voort te planten. De kern van het beheer is dat er minder vaak gemaaid wordt. Niet 26 keer, maar vier keer, twee keer of zelfs één keer per jaar.

Leeuwarden is niet de enige gemeente die een extensief bermbeheer toepast. Súdwest-Fryslân doet dat bijvoorbeeld ook. Die gemeente heeft voor dit jaar opnieuw op groenbeheer bezuinigd: er is weer 100.000 euro afgegaan van het budget. 'Aan de ene kant gaan we versoberen´, omschrijft de gemeente het beleid. 'Aan de andere kant kiezen we bewust voor het aanbrengen van een aantal kleuraccenten in onze gemeente. Zo besteden we extra aandacht aan een kleurrijke en verzorgde groeninrichting langs invalswegen, rotondes en parken. Op een aantal plaatsen zaaien we bloemen in bermen in. Ook geven we de mogelijkheid om meer bloembakken in dorpen en steden te plaatsen die in beheer komen bij dorps- en stadsbelangen.´

Hier maken de fleurige bermen dus deel uit van een bezuinigingsoperatie. Dat geldt ook voor Smallingerland. In 2013 en 2014 werd daar zo´n 50.000 vierkante meter aan vervallen heestervakken vervangen door gras dat is ingezaaid met bloemenzaad, waar minder intensief gemaaid wordt. Dat levert inmiddels een besparing van 30.000 euro per jaar op.

In Littenseradiel en De Fryske Marren wordt ook bezuinigd op groenonderhoud. Daar worden burgers betrokken met het onderhoud en beheer van openbaar groen. Littenseradiel zoekt deze zomer naar hobbyboeren die bermen ecologisch willen beheren. De Fryske Marren zoekt ook vrijwilligers om groen in straten of buurten te onderhouden.

Opsterland heeft vorig jaar helemaal niet gemaaid in het buitengebied. Een VVD-motie heeft geleid tot het betrekken van boeren bij het berm- en slootkantonderhoud. Dit jaar wordt een à twee keer geklepeld, een weinig natuurvriendelijke manier van maaien. Vanaf volgend jaar wil Opsterland de bermen in het buitengebied weer structureel in beheer nemen door te maaien en het berm- en slootmaaisel af te voeren.

Goed uitgedokterd extensief beheer is niet altijd goedkoper, weet beheerder Bram Bleeker van Leeuwarden. ,,Als minder vaak gemaaid wordt, kost het maaien per beurt iets meer dan als vaker gemaaid wordt. Het hoeft niet per se goedkoper te zijn. Maar onder de streep is de natuur dan wel de winnaar."

Morgen in Wykein een reportage over het nieuwe bermbeheer in Leeuwarden

