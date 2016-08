Regio donderdag, 25 augustus 2016

Gestolen kanselbijbel van kerk Britsum na vijftien jaar terug Leeuwarden - ,,Een prachtig exemplaar." Voorzitter Jan Kersbergen van de stichting Alde Fryske Tjserken reageert opgetogen als hij de kanselbijbel van Britsum uit een doos haalt. De vijftien jaar geleden gestolen bijbel is bij een veiling opgedoken en zojuist door twee rechercheurs van de politie Alkmaar naar het kantoor van de kerkenstichting in Leeuwarden gebracht. Daar stelt Kersbergen vast dat de in 1714 uitgegeven bijbel nog helemaal intact is. Het komt vrijwel nooit voor dat een gestolen bijbel vijftien jaar later nog opduikt, weet directeur Gerhard Bakker van Alde Fryske Tsjerken te melden. De stichting is verheugd dat ze het boek weer in bezit heeft. Van de ongeveer vijftig kanselbijbels die de stichting bezit, is dit volgens Bakker ,,verreweg de bijzonderste". Conservator Marlies Stoter van het Fries Museum noemt de statenbijbel - volgens de stichting - een topstuk, vooral vanwege de rijke zilveren versieringen op de omslag. Daarvan zijn nauwelijks protestantse exemplaren bekend. Voor Kersbergen en Bakker is het de eerste keer dat ze de kanselbijbel onder ogen krijgen. Ze waren nog niet actief voor Alde Fryske Tsjerken toen de bijbel in 2001 met grof geweld werd gestolen uit een kluis uit het kantoor van de stichting, die toen nog aan de Zuidergrachtswal in Leeuwarden zat. Ook de kanselbijbel van Westhem en een kistje met geld werden toen buitgemaakt. De schrifturen lagen in een kluis, omdat in die tijd veel van zulke bijbels werden gestolen. Vandaag de dag worden de bijbels alleen nog bij hoogtijdagen op de kansel gelegd. De kanselbijbel dreigde eind juli te worden geveild in Alkmaar. Dankzij een kunstkenner en de kerkrentmeester van de Hervormde Gemeente Britsum-Cornjum-Jelsum werd de kerkenstichting getipt over en gewaarschuwd voor de veiling. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 25 augustus

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties