Regio donderdag, 25 augustus 2016

Tytsjerksteradiel boos over podia Psy-Fi Tytsjerk - Alle podia van het festival Psy-Fi, dat gisteren is begonnen in het Groene Stergebied buiten Leeuwarden, staan opgesteld in de richting van Tytsjerksteradiel. Die gemeente heeft in een brief haar ongenoegen geuit richting de gemeente Leeuwarden. Die erkent dat er een fout is gemaakt bij het goedkeuren van de vergunningsaanvraag. Niet een kaartje met een evenredige spreiding van de podia - waarover de beide gemeenten en de organisatie overeenstemming hadden bereikt - maar het kaartje voor het noodplan is in de vergunning opgenomen. Met de huidige opstelling, die eigenlijk bedoeld was als noodscenario voor als het veld te drassig zou zijn voor de ideale opstelling, gaat het geluid in de richting van de dorpen Tytsjerk, Hurdegaryp en de Trynwâlden (Aldtsjerk, Oentsjerk, Gytsjerk, Readtsjerk en Műnein). Vooral de Trynwâlden zouden het zwaar te verduren krijgen, gezien de windrichting en sterkte van de muziek. ,,Dit is verschrikkelijk balen. Juist het punt van geluidsoverlast is voor ons heel belangrijk", zegt wethouder Houkje Rijpstra Tytsjerksteradiel. Leeuwarden heeft excuses aangeboden. Meer hierover in het Friesch Dagblad van 25 augustus

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties