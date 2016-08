Geloof & Kerk donderdag, 25 augustus 2016

Friese Startavond met hoogleraar Stefan Paas

Drachten - De gezamenlijke provinciale besturen in Fryslân van de Confessionele Vereniging, de Gereformeerde Bond, het Confessioneel Gereformeerd Beraad en het Evangelisch Werkverband hebben prof. dr. Stefan Paas gestrikt voor hun gezamenlijke Startavond, op 21 september. Aan het begin van het kerkelijk seizoen houden de vier organisaties altijd een bezinningsavond waarbij de actualiteit met geloven en theologie wordt verbonden.

Stefan Paas is hoogleraar missiologie aan de Theologische Universiteit Kampen en hoogleraar missiologie en interculturele theologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is zeer bekend, onder meer door zijn boek Vreemdelingen en priesters. Christelijke missie in een postchristelijke omgeving (Boekencentrum, 2015). Hierin zet Paas zijn visie uiteen over de plaats en verkondiging van de christelijke boodschap in een samenleving die steeds meer postchristelijk is. Ook de plaats en rol van kerken, gemeenten en hun leden betrekt hij nadrukkelijk in zijn visie.

De Startavond is in Drachten in kerkelijk centrum De Oase (Ringweg 3) in Drachten en begint om 19.45 uur.

