Regio donderdag, 25 augustus 2016

Augustus zomert na met tropische dag

Leeuwarden - Nederland moest er een maand op wachten, maar gisteren was de tweede tropische dag van dit seizoen. Van een tropische dag is sprake als het in De Bilt warmer is geweest dan 30 graden. Op 20 juli werd dat voor het eerst en tot vandaag voor het laatst gehaald deze zomer.

Het was gisteren ook in Fryslân uitzonderlijk warm, alhoewel er in onze provincie geen sprake was van een tropische dag. In Leeuwarden steeg het kwik naar 29,5 graden. Het was in de Friese hoofdstad de warmste 24 augustus sinds 1951, het begin van de officiële weermetingen. In 1976 en 2001 werd op 24 augustus 28 graden gemeten. Ook het landelijke warmterecord sneuvelde gisteren.

Het was de warmste dag sinds 21 juli. Op die dag werd het in Leeuwarden 27,7 graden. Een dag eerder was het in de Friese hoofdstad tropisch warm met 31,7 graden op de thermometer. In de afgelopen vier weken werd op geen enkele dag in Fryslân de zomerse grens van 25 graden overschreden.

Haalde Leeuwarden gisteren net niet de tropische grens van 30 graden, in het midden en zuiden van ons land was dat wel het geval. De Bilt kwam uit op 30,2 graden, in Maastricht steeg het kwik naar 32,1 graden. Het warmste KNMI-station was het Zeeuwse Westdorpe met 33,3 graden. Sinds 1901 kwam het elf keer voor dat ergens in ons land de tropische grens werd gepasseerd.

Vandaag wordt het nog iets warmer. Wellicht wordt het op veel plaatsen in Fryslân dan wel een tropische dag. Daarmee wordt opnieuw een datumrecord verbroken. De warmste 25 augustus dateert uit 1976, toen het in Leeuwarden 29,9 graden werd. Een regionale hittegolf in Fryslân zit er wellicht niet in.

Het is niet uitgesloten dat het in de loop van deze week landelijk wel tot een hittegolf komt. Voor een hittegolf zijn vijf aangesloten dagen van 25 graden of meer nodig. Op drie dagen daarvan moet het warmer zijn dan 30 graden. Wordt in de loop van deze week in De Bilt aan dit criterium voldaan dan is het een late hittegolf. Het zomerseizoen uit 2001 geldt nu als de laatste hittegolf: van 22 tot en met 26 augustus.

Meer hierover in het Friesch Dagblad van 25 augustus

Reacties: