Regio woensdag, 24 augustus 2016

Meer kinderen in de bijstand in Fryslân

Leeuwarden - Het aantal Friese kinderen in bijstandsgezinnen is de afgelopen jaren gegroeid. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) was het aantal kinderen in bijstandsgezinnen in Fryslân vorig jaar 8340. Dat is ruim tweeduizend meer dan in 2008.

Het aantal Friese kinderen in de bijstand stabiliseerde de afgelopen jaren wel, volgens het CBS. In 2013 waren er 8010 en in 2014 8340. Het aantal Friese gezinnen dat in de bijstand zit nam vorig jaar zelfs af ten opzichte van 2014, van 4850 naar 4770. Omdat de gezinnen gemiddeld meer kinderen hebben bleef het aantal bijstandskinderen gelijk.

Landelijk groeide het aantal kinderen in bijstandsgezinnen van 222.890 naar 225.700. De groei komt vooral door de toename van het aantal vluchtelingen dat een verblijfsvergunning heeft gekregen, vooral afkomstig uit Syrië. Zodra zij een vergunning hebben kunnen ze bijstand aanvragen. In Nederland kwamen er in 2015 zo'n tienduizend Syrische bijstandsontvangers bij. Deze gezinnen zijn doorgaans kinderrijker dan westerse gezinnen. Ditzelfde geldt bijvoorbeeld voor gezinnen van Marokkaanse afkomst.

Leeuwarden hoogst

In de gemeente Leeuwarden ligt het aantal kinderen in bijstandsgezinnen met 11 procent het hoogst in Fryslân. Dat houdt in dat 2180 kinderen in Leeuwarden in bijstandsgezinnen opgroeien, een toename van ongeveer vijfhonderd ten opzichte van 2009. Smallingerland volgt met 8 procent, oftewel 890 kinderen.

Personen die niet genoeg inkomen of vermogen hebben om in eigen levensonderhoud te voorzien kunnen een bijstandsuitkering aanvragen. De hoogte van de uitkering hangt af van de leefsituatie (bijvoorbeeld alleenstaand of ongehuwd) en is gekoppeld aan het minimumloon. Een alleenstaande van 21 jaar tot de AOW-leeftijd heeft bijvoorbeeld recht op 70 procent van het minimumloon van bruto 1.524,60 euro per maand.

