Economie woensdag, 24 augustus 2016

2015 was topjaar voor Friese export naar 'Engeland' Leeuwarden - De Friese export naar het Verenigd Koninkrijk was vorig jaar uitzonderlijk hoog. Dat blijkt uit voorlopige cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag publiceert. Ook de totale Friese export nam vorig jaar toe. Duitsland bleek als vanouds de belangrijkste handelspartner voor Friese bedrijven. Vorig jaar exporteerde Fryslân voor 320 miljoen euro naar het Verenigd Koninkrijk. Dat is meer dan in 2014, toen er voor 240 miljoen euro geëxporteerd werd. Sinds 2008, het eerste jaartal waarvan het CBS de Friese export publiceert, is de export naar het Verenigd Koninkrijk niet zo groot geweest. Het CBS geeft geen verklaring voor de groei. Bij de export wordt overigens ook de wederinvoer gerekend, ofwel goederen die worden ingevoerd en het land in (vrijwel) onbewerkte staat verlaten. Fryslân exporteert vooral voeding en dranken naar het Verenigd Koninkrijk. Ongeveer de helft van alle geëxporteerde producten valt binnen deze groep. In geen andere provincie in Nederland is het aandeel van voeding en dranken zo groot. Gering Op de totale Friese export is het Britse aandeel gering. De totale export bedroeg in 2015 4,8 miljard, zo'n honderd miljoen meer dan in 2014. Duitsland (918 miljoen) en 'de rest van de wereld' (1306 miljoen) waren vorig jaar de beste afnemers van Friese producten. Met de rest van de wereld worden de landen buiten Europa bedoeld, exclusief China en de Verenigde Staten. De export naar China is overigens in het afgelopen decennium behoorlijk gegroeid, van 51 miljoen in 2008 tot 191 miljoen in 2015. In 2013 en 2014 was dit bedrag nog iets hoger. De vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Fryslân was vorig jaar 81 miljoen, precies zo veel als in 2014. Tot en met 2012 werd er bijna elk jaar voor meer dan honderd miljoen uit Verenigd Koninkrijk geïmporteerd. Fryslân importeerde vorig jaar voor ruim 3,4 miljard euro vanuit het buitenland. Duitsland bleek met bijna achthonderd miljoen ook hierbij de grootste handelspartner. Hoewel de Friese export naar het Verenigd Koninkrijk vorig jaar groeide, blijft het Friese aandeel in de totale Nederlandse export naar dit land bescheiden. Volgens het statistiekenbureau was de export vorig jaar 38,1 miljard euro. Vooral Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant handelen veel met het Verenigd Koninkrijk. Aardolieproducten, bloemen, planten, groenten, vlees en aardgas zijn de meest geëxporteerde goederen. De totale export nam de afgelopen zeven jaar wel af. Brexit Sommige organisaties, zoals het Centraal Planbureau, vrezen dat de export en import afnemen als het Verenigd Koninkrijk geen lid meer is van de Europese Unie. De economische gevolgen van de Brexit zijn echter moeilijk in te schatten. Friese bedrijven gaven in juni in het Friesch Dagblad aan te vrezen voor de economische gevolgen van de Brexit.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties