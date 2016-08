Geloof & Kerk woensdag, 24 augustus 2016

Ook Nederlandse 'Terugkeer-zondag' Amersfoort - Net als in Engeland komt er in Nederland mogelijk een Back to Church Sunday. Een speciale dag waarbij geprobeerd wordt om mensen die lang niet (meer) in de kerk zijn geweest te bewegen om terug te keren. In Nederland zou het initiatief 'Weer thuis in de kerk' moeten gaan heten. Op vrijdag 23 september houdt de Raad van Kerken in Nederland een bijeenkomst in Amersfoort met Michael Harvey om te horen wat de Engelse ervaringen zijn met het initiatief. De verkenning moet duidelijk maken of er ook in ons draagvlak is voor de speciale themazondag.

Vertel een vriend | Reageer op dit artikel | Aantal reacties 0





Reacties:

Familieberichten Advertenties