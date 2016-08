Sport woensdag, 3 augustus 2016

Verdediger Massop tekent bij Excelsior Verdediger Milan Massop speelt komend seizoen voor Excelsior. De 22-jarige verdediger komt over van FC Eindhoven, waar hij afgelopen seizoen al samenwerkte met Mitchell van der Gaag. Massop heeft bij Excelsior een contract voor één seizoen met daarin een optie voor nog een jaar. De in Zevenaar geboren voetballer kan zowel als linksback als in het centrum spelen. Van der Gaag zegt in de aanloop naar het eerste duel in de eredivisie nog niet uitgewinkeld te zijn. De aanwezigheid van Van der Gaag bij Excelsior gaf voor Massop de doorslag. De club maakt op hem een stabiele indruk, zegt hij op de website van Excelsior. ,,Directeur Ferry de Haan kwam met een goed en eerlijk verhaal en dat sprak mij direct aan. Ik houd van eerlijk en weten wat je aan elkaar hebt.’’ Massop begon met voetballen bij DVV Duiven en kwam via Vitesse en De Graafschap bij FC Eindhoven terecht.

