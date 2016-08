Sport zaterdag, 30 juli 2016

Vraag is niet wat Cambuur wil, maar wat het kán Met een 1-3 nederlaag tegen de Griekse eredivisonist Asteras Tripolis kwam er gisteren een einde aan de oefenreeks van SC Cambuur in de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Een seizoen waarin de Leeuwarders voor het eerst sinds mei 2013 hun opwachting zullen maken in de eerste divisie. Gretig, nieuw elan, een toenemende positieve stemming; de wil om er wat van te maken is er al. Maar wat kán dit Cambuur? Door Gerard Bos ,,Ik leef liever niet in het verleden, ik was er ook niet bij. Dus ik wil vooruitkijken. Er zijn nieuwe spelers, er is een andere trainer. En de spelers die gebleven zijn, zijn gretig", zei coach Rob Maas eerder deze week met betrekking tot het vorige en het nieuwe seizoen. Zonder verleden echter geen toekomst. Dus toch even terugkijken: het was een seizoen waarin Cambuur als laatste eindigde, met nóg minder punten dan het zogenaamde ´lachertje´ dat FC Dordrecht heette te zijn in het seizoen ervoor. Het was ook een seizoen waarin aankopen ondermaats bleken, huurlingen niet rendeerden en talenten niet tot wasdom kwamen. Een seizoen waarin een assistent (Sandor van der Heide), trainer (Henk de Jong), een keeperstrainer (René Grotenhuis) en zelfs de opvolger van de trainer (Marcel Keizer) verdwenen. Dit, plus blessures en gebrek aan kwaliteit maakte het tot een jaar om snel te vergeten. De stemming richting het nieuwe seizoen, in de eerste divisie, werd de afgelopen maanden en weken langzaam steeds wat positiever. Supporters schaften seizoenkaarten aan, het vooruitzicht weer eens wat meer dan een handvol wedstrijden te kunnen winnen én het halen van gretige nieuwelingen en het misschien wel mee kunnen (moeten?) doen om de bovenste plaatsen, maakt het tot een verwachtingsvolle tijd, zo vlak voor de competitiestart. En de selectie? Hoewel het nog geen 31 augustus is én hij tot 1 augustus naar eigen zeggen voor een bepaald bedrag weg kan, is aanvoerder en verbindingsspeler Erik Bakker er nog steeds. Dat kan wel eens cruciaal blijken. Achterin zijn bijna alle spelers vervangen, op het middenveld mogen talenten als Boutzamar en Masek zich tonen en komt hopelijk Van de Streek weer tot bloei. Voorin kwam er nieuw elan door bijvoorbeeld Gyasi en de prima versterking die Gouriye is. Voor de spitspositie kwam de transfervrije Hemmen. Dat laatste kan wel eens van grote waarde blijken. Hemmen is ervaren, prima af te wisselen - indien gewenst - met cultuurbewaker Martijn Barto én hij is de man die met zeventien goals een aanzienlijk aandeel had in Cambuurs kampioensjaar 2012-2013. Op papier zit het eruit alsof de Leeuwarders kunnen gaan meedoen om de prijzen. Maar wat is de kracht van andere teams? Hoe wisselvallig (of juist niet) is deze nieuwe selectie? En lukt het om vol druk op de tegenstander te zetten zoals Maas wil? Domineren en dat omzetten in resultaat? Kunnen Maas en co het overbrengen op de spelers en kunnen die het uitvoeren zoals de staf dat wenst? Vragen, vragen, vragen. Asteras Tripolis bleek als nummer zeven van de Griekse eredivisie - vorig seizoen ook nog actief in de groepsfase van de Europa League - niet één, maar wel drie maten te groot voor Cambuur. Dat stond binnen een half uur al met 0-3 achter. Delvechio Blackson maakte in de slotfase de eretreffer. ´Om het echie´ gaat het volgende week pas; dan breekt het begin aan van de tijd waarin antwoorden gaan komen. Een uitduel bij VVV-Venlo (afgelopen seizoen tweede) is meteen een mooi affiche. En een prima test.

