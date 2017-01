Regio dinsdag, 3 januari 2017

Discussie over deksel bij carbidschieten

Leeuwarden - Na de discussie over het afsteken van vuurwerk zal er ook een discussie komen over het carbidschieten. Dat verwacht burgemeester Bearn Bilker van Kollumerland. Afgelopen zaterdag raakten twee mensen zwaargewond bij het carbidschieten. Een twaalfjarige jongen liep ernstig hoofdletsel op in Broeksterw‚ld, in MŻnein raakte een man gewond aan zijn been. ,,Ik houd mijn hart vast tijdens de jaarwisseling", zegt Bilker. ,,En we gaan goed kijken of er veiliger methoden zijn om carbid af te schieten."

Geloof & Kerk woensdag, 30 november 2016

Aan het goede leven kan alleen gezamenlijk gestalte gegeven worden

Waarom dit boek? ,,Ik denk dat de kerk op instorten staat; het systeem werkt niet meer. De volgende generatie is niet op zoek naar een instituut, maar naar mensen die iets met God hebben. Het moet gaan over mens-zijn, over de menselijke maat." Zo verwoordde dr. Jos Douma (1968) de beweegreden voor het schrijven van zijn boek Verlangen naar het goede leven. Afgelopen vrijdagavond werd dit schrijven van de vrijgemaakt-gereformeerde predikant uit Zwolle gepresenteerd. Arie Slob, voormalig leider van de ChristenUnie en tegenwoordig directeur van het Historisch Centrum Overijssel, stelde hem een aantal vragen.

Hoofdartikel woensdag, 4 januari 2017

Zet waardering voor politie om in beleid

Ongeregeldheden en oudjaarsnacht horen zo’n beetje bij elkaar. Al decennialang moet de politie optreden tegen meestal jonge mensen die in die nacht foute dingen doen. Er is wel een ontwikkeling: het pesten van de politie is langzamerhand gewoon geworden en er wordt meer geweld gebruikt tegen agenten en hulpverleners.

Achtergrond vrijdag, 30 december 2016

De natuureffecten van vertroebeling door bodemwerk in de Waddenzee zijn niet groot

Van waddenslib kun je erg smerig worden. Toch hoort slib van nature bij de Waddenzee. Voor een ecosysteem is slib ook helemaal niet vies, het is zelfs belangrijk voor de natuur. Maar ook hier geldt: teveel is niet goed.

Economie zaterdag, 31 december 2016

Snel fiat van Brussel over fosfaatreductie

Leeuwarden - Staatssecretaris Martijn van Dam verwacht de komende maand met de Europese Commissie overeenstemming te bereiken over het maatregelenpakket voor fosfaatreductie in de melkveehouderij. Dat heeft hij gisteren in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Sport donderdag, 29 december 2016

Voor even dacht Leenstra alle perspectief kwijt te zijn

Heerenveen - Even dacht Marrit Leenstra gisteravond dat ze bij de NK afstanden in Thialf op haar geliefde 1500 meter naast een ticket voor de mondiale titelstrijd had gegrepen, maar nadat ook haar concurrentes hun races hadden gereden en de spreekwoordelijke stofwolken waren opgetrokken, brak er toch een glimlach op het gezicht van de Wijckelse door. Met 1.57,75 mocht ze naast winnares Ireen Wust (1.57,19) en runner-up Jorien ter Mors (1.57,47) als derde het podium op. ,,En daar sta ik zelf ook wel een beetje van te kijken."

Cultuur dinsdag, 3 januari 2017

Friese korpsen maken zich op voor WMC

Kerkrade - Voor veel Friese muziekverenigingen staat 2017 in het teken van het Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade. In juli reizen circa twintig verenigingen uit Frysl‚n en Groningen naar Limburg om daar mee te doen aan de Olympische Spelen voor amateurorkesten.